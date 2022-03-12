Компанія Imperva, що займається питаннями кібербезпеки, зупиняє роботу в Росії та Білорусі

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Під час виходу компанія відключила усі сервіси й послуги з кібербезпеки на території Росії та Білорусі, а саме:

веб-додатки;

запобігання DDoS-атакам;

кешування контенту;

захист хмарних сховищ;

безпеку даних;

захист від ризиків.

Нагадаємо, російських провайдерів відключають від міжнародного обміну трафіком

4 березня Роскомнадзор прийняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook.

Також відомо, що соцмережа Instagram перестане працювати на території Росії з понеділка, 14 березня.

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"Дякуємо керівництву Imperva, за реакцію на наше звернення, ми цінуємо вашу підтримку", – додав він.