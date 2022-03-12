Компанія Imperva, що займається питаннями кібербезпеки, зупиняє роботу в Росії та Білорусі
Компанія Imperva заявила про вихід з Росії та Білорусі та відключила усі сервіси кібербезпеки.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Під час виходу компанія відключила усі сервіси й послуги з кібербезпеки на території Росії та Білорусі, а саме:
- веб-додатки;
- запобігання DDoS-атакам;
- кешування контенту;
- захист хмарних сховищ;
- безпеку даних;
- захист від ризиків.
- Нагадаємо, російських провайдерів відключають від міжнародного обміну трафіком
- 4 березня Роскомнадзор прийняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook.
- Також відомо, що соцмережа Instagram перестане працювати на території Росії з понеділка, 14 березня.
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