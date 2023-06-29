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Компанія Virgin Galactic здійснила перший комерційний суборбітальний політ

29 червня, 2023 четвер
22:20
Новини Космоплан SpaceShipTwo компанії Virgin Galactic

Космоплан SpaceShipTwo, компанії Virgin Galactic, успішно здійснив свій перший комерційний політ. Борт здійнявся на висоту у 85 кілометрів, а пасажири — італійські дослідники — провели в умовах невагомості серію експериментів

Про це повідомляє видання SpaceNews.

Компанія Virgin Galactic розробляє проєкт суборбітального космоплана для космічного туризму з початку 2000-х років. Суть проєкту полягає у тому, що літак-носій вивозить відносно невеликий космоплан на висоту близько 10 кілометрів, де той відділяється, запускає ракетний двигун та здійснює суборбітальний політ, після якого повертається на аеродром, де здійснює посадку, як літак. Перший прототип SpaceShipOne подолав межу космосу ще у 2003 році, але початок комерційних польотів сильно затримався, зокрема, через катастрофу SpaceShipTwo у 2014 році, де загинув один із пілотів.

Запуск відбувся з Космопорту "Америка" у Нью-Мексико о 17:30 за київським часом. Космоплан VSS Unity (другий апарат з серії SpaceShopTwo) спершу доставив на висоту близько 14 кілометрів літак-носій, після чого о 18:30 VSS Unity відстикувався та продовжив рух нагору з власними двигунами. На Землю екіпаж повернувся о 18:43 за Києвом.

На борту космоплана було шість людей: два пілоти, працівник Virgin Galactic і три італійські дослідники, які мали провести 13 експериментів, серед яких зокрема вимірювання космічної радіації, досліди з впливу невагомості на рідини та процеси горіння, а також випробування нового протиперевантажувального костюма.

Важливо відзначити, що всі вони побували у космосі лише за версією Повітряних сил США, згідно з якою його межею вважається висота у 80 кілометрів. Міжнародна авіаційна федерація називає межею космосу так звану лінію Кармана — висоту у 100 кілометрів.

  • 30 березня 2021 року компанія Virgin Galactic представила пілотований космічний літак — блискучий сріблястий апарат під назвою VSS Imagine
  • Космоліт VSS Unity з двома пілотами на борту 23 травня 2021 року піднявся до верхніх шарів атмосфери і досяг меж космічного простору, після чого успішно повернувся на землю.
  • 11 липня 2021 року компанія здійснила перший космічний політ, в якому взяв участь її власник – мільярдер Річард Бренсон.
  • У травні 2023 року компанія Virgin Galactic Holdings заявила, що планує здійснити перший комерційний політ до космосу наприкінці червня цього року.
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