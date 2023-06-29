Про це повідомляє видання SpaceNews.

Компанія Virgin Galactic розробляє проєкт суборбітального космоплана для космічного туризму з початку 2000-х років. Суть проєкту полягає у тому, що літак-носій вивозить відносно невеликий космоплан на висоту близько 10 кілометрів, де той відділяється, запускає ракетний двигун та здійснює суборбітальний політ, після якого повертається на аеродром, де здійснює посадку, як літак. Перший прототип SpaceShipOne подолав межу космосу ще у 2003 році, але початок комерційних польотів сильно затримався, зокрема, через катастрофу SpaceShipTwo у 2014 році, де загинув один із пілотів.

Запуск відбувся з Космопорту "Америка" у Нью-Мексико о 17:30 за київським часом. Космоплан VSS Unity (другий апарат з серії SpaceShopTwo) спершу доставив на висоту близько 14 кілометрів літак-носій, після чого о 18:30 VSS Unity відстикувався та продовжив рух нагору з власними двигунами. На Землю екіпаж повернувся о 18:43 за Києвом.

Conclusa con successo #Virtute1, 1° volo suborbitale dell'#AeronauticaMilitare per la ricerca scientifica e sperimentazione delle conseguenze della microgravità sul corpo umano.

L’equipaggio ha condotto esperimenti di medicina, materiali avanzati, fisica dei fluidi e fisiologia pic.twitter.com/sOcGr4tlTV — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) June 29, 2023

На борту космоплана було шість людей: два пілоти, працівник Virgin Galactic і три італійські дослідники, які мали провести 13 експериментів, серед яких зокрема вимірювання космічної радіації, досліди з впливу невагомості на рідини та процеси горіння, а також випробування нового протиперевантажувального костюма.

Важливо відзначити, що всі вони побували у космосі лише за версією Повітряних сил США, згідно з якою його межею вважається висота у 80 кілометрів. Міжнародна авіаційна федерація називає межею космосу так звану лінію Кармана — висоту у 100 кілометрів.

WATCH LIVE: Join us for the launch our first commercial spaceflight and scientific research mission, #Galactic01 crewed by @ItalianAirForce & @CNRSocial_. https://t.co/rptoP4PeEk — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023