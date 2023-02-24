Компанія Warner Bros. анонсувала нові екранізації "Володаря перснів"

Про це повідомило видання The Guardian.

Генеральний директор Warner Bros Discovery Девід Заслав оголосив у четвер під час телефонної конференції, що було укладено угоду про створення "кількох" фільмів за мотивами книг Джона Р. Р. Толкіна. Вартість угоди з Embracer Group, шведською ігровою компанією, яка володіє правами на більшу частину світу Толкіна, поки що не розголошується.

Додається, що фільми будуть створені за допомогою продюсерської компанії Warner Bros. New Line Cinema, яка випустила трилогію, зняту режисером Пітером Джексоном у 2001-2003 роках. Ці фільми зібрали майже 3 мільярди доларів по всьому світу, а третя частина, "Повернення короля", отримала 11 премій "Оскар", в тому числі за найкращий фільм на церемонії вручення премії "Оскар".

У спільній заяві для Variety Джексон та двоє його найближчих колег по роботі над "Володарем перснів", Френ Волш і Філіпа Бойенс, сказали, що Warner Bros і Embracer "тримали нас в курсі на кожному кроці" роботи над новими фільмами.

"Ми з нетерпінням чекаємо на подальші розмови з ними, щоб почути їхнє бачення розвитку франшизи", - сказали Джексон, Волш і Бойенс.

Відомо, що Embracer придбала права на фільми, ігри, сувенірну продукцію, тематичні парки та живі постановки "Володаря перснів", коли купила Middle-earth Enterprises у 2022 році.

"Після нещодавнього придбання Middle-earth Enterprises ми раді розпочати нову спільну подорож з New Line Cinema та Warner Bros Pictures, повертаючи незрівнянний світ Толкіна на великий екран новими та захоплюючими способами", - сказав Лі Гінчард, генеральний директор Embracer Freemode.

"Ми розуміємо, наскільки ці твори є цінними, і, працюючи разом з нашими партнерами з New Line Cinema та Warner Bros Pictures, ми плануємо вшанувати минуле, дивитися в майбутнє та дотримуватися найвищого рівня якості та виробничих цінностей".

Нові керівники кінопідрозділу Warner Bros, Майк Де Лука та Пем Абді, які керують фільмами Warner та New Line, стоять за новою багаторічною угодою, яка означатиме, що студія зможе створювати повнометражні фільми, засновані на книгах Толкіна "Володар перснів" та "Гобіт".