Компанія зі США безкоштовно замінить склопакети у зруйнованих будинках Умані після удару РФ
Після ракетного нальоту Росії по житлових будинках Умані заскління потребують близько 100 квартир. Заміною склопакетів займатиметься компанія зі США, працівники якої вже розпочали роботу
Про це розповів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі Еспресо.
За словами посадовця, американська компанія запропонувала свою допомогу майже одразу після чергового акту тероризму РФ.
"Компанія запропонувала зробити комплекс робіт щодо заскління усіх будинків, ми поки що нарахували близько 100 таких квартир", - розказав Табурець.
Начальник ОВА розповів, що відповідні роботи будуть проведені безкоштовно, а представники американської компанії уже працюють на місці разом із комісією, що оцінює завдані Москвою збитки.
- В Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них - 4 дитини, 18 травмовані.
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