Кому потрібен замах на вбивство Буданова чи Резнікова?
Замах на керівників держави чи державних органів – це завжди демонстраційний політичний акт
Або це демонстрація, що спецслужби чи організації можуть "дотягнутися" до будь-кого. Або це показова помста за державну політику. Або ж помста та залякування одночасно.
Якщо замах не пов'язаний із державною чи політичною діяльністю, це зростає персональна помста та, можливо, персональне залякування.
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Або це демонстрація, що спецслужби чи організації можуть "дотягнутися" до будь-кого. Або це показова помста за державну політику. Або ж помста та залякування одночасно
Людей незамінних не буває.
Заміна людей на керівних посадах у державних органах – це звичайна практика, яка не призводить до змін у функціонуванні держави. Бо йдеться про функціонування інституцій, усталеної системи влади, усталеної інституціональної політики. Процеси диктують смисли та зміст. Особливо це стосується функціонування демократичних країн.
Яскравий приклад: вбивство Кеннеді не призвело до зміни державної політики.
У тоталітарних та авторитарних режимах можлива зміна політики держави, якщо раптом певна особа зникає з посади керівника держави. Але це у випадку, якщо йдеться про модель влади, побудовану навколо певної персони, яка одноосібно визначає державну політику і приймає рішення. Немає людини – немає тієї політики, яку ця людина здійснювала. У Росії саме така модель влади: все визначає персонально Путін. У Китаї влада – колективний партійний орган, де немає чиїхось особистих благ, а є стабільний політичний курс незалежно від прізвища керівника держави.
Замах на будь-кого з посадовців в Україні не здатний призвести до зміни політичного курсу держави
Очевидно, що замах на будь-кого з посадовців в Україні не здатний призвести до зміни політичного курсу держави.
Чи міг би замах вплинути на здатність України планувати ефективні військові заходи проти російських загарбників? Так. Але головними мішенями для замаху в такому випадку були б найбільш ефективні військові командири найвищого рівня, які розробляють стратегічні плани та організовують військові дії ЗСУ на рівні керівництва генштабу та на окремих фронтах і напрямах. В першу чергу, це Залужний, Сирський, Наєв та низка інших вищих військових посадовців. Гарні полководці, які мають одночасно гарні організаційні здібності стратегічного й тактичного планування, є головною цінністю України у цій війні.
Про автора. Володимир Воля, політолог, міжнародник
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