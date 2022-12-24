Або це демонстрація, що спецслужби чи організації можуть "дотягнутися" до будь-кого. Або це показова помста за державну політику. Або ж помста та залякування одночасно.

Якщо замах не пов'язаний із державною чи політичною діяльністю, це зростає персональна помста та, можливо, персональне залякування.

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Або це демонстрація, що спецслужби чи організації можуть "дотягнутися" до будь-кого. Або це показова помста за державну політику. Або ж помста та залякування одночасно

Людей незамінних не буває.

Заміна людей на керівних посадах у державних органах – це звичайна практика, яка не призводить до змін у функціонуванні держави. Бо йдеться про функціонування інституцій, усталеної системи влади, усталеної інституціональної політики. Процеси диктують смисли та зміст. Особливо це стосується функціонування демократичних країн.

Яскравий приклад: вбивство Кеннеді не призвело до зміни державної політики.

У тоталітарних та авторитарних режимах можлива зміна політики держави, якщо раптом певна особа зникає з посади керівника держави. Але це у випадку, якщо йдеться про модель влади, побудовану навколо певної персони, яка одноосібно визначає державну політику і приймає рішення. Немає людини – немає тієї політики, яку ця людина здійснювала. У Росії саме така модель влади: все визначає персонально Путін. У Китаї влада – колективний партійний орган, де немає чиїхось особистих благ, а є стабільний політичний курс незалежно від прізвища керівника держави.

Замах на будь-кого з посадовців в Україні не здатний призвести до зміни політичного курсу держави

Очевидно, що замах на будь-кого з посадовців в Україні не здатний призвести до зміни політичного курсу держави.

Чи міг би замах вплинути на здатність України планувати ефективні військові заходи проти російських загарбників? Так. Але головними мішенями для замаху в такому випадку були б найбільш ефективні військові командири найвищого рівня, які розробляють стратегічні плани та організовують військові дії ЗСУ на рівні керівництва генштабу та на окремих фронтах і напрямах. В першу чергу, це Залужний, Сирський, Наєв та низка інших вищих військових посадовців. Гарні полководці, які мають одночасно гарні організаційні здібності стратегічного й тактичного планування, є головною цінністю України у цій війні.

Джерело

Про автора. Володимир Воля, політолог, міжнародник

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