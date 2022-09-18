Про це він сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, "затишшя" на фронті слід трактувати саме як підготовку до здобуття наступних перемог й визволення як Донецька, так і Ялти.

"Можливо, зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступної низки. До наступної низки дуже важливих для нас усіх слів (назв звільнених міст, - ред.), які обовʼязково мають звучати", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що спільними зусиллями усіх, хто долучився до визволення українських міст вже вдалося відвоювати низку міст.

"Ізюм, Балаклія, Купʼянськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка та Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також", - наголосив президент.

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.

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