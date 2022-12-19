КонЄц спЄцопЄрациЇ 18.00: РФ готує денацифікацію Казахстану
Час "денацифікації" в Казахстані Програма "КонЄц спЄцопЄрациЇ" о 18.00 РФ виявила "нацистів" у Казахстані. "Асвабадітєлєй", там гідно зустрінуть. Захарова в сльозах та біолабораторії в Україні вийшли на новий рівень: битва християнства з дияволом
Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:
ЗСУ б'ють "вторую армІю мІра", тож "нЄпобЄдІмАя рАсЄя" шукає спосіб вижити. Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це - авторська програма Анни-Єви Мельник. В котрій, журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на московських болотах.
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