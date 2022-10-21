Конфлікт Китаю та Тайваню може початись у цьому або наступному році, - ВМС США

Про це на засіданні Атлантичної ради заявив командувач військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей, пише South China Morning Post.

Високопоставлений представник ВМС США зробив таку заяву в тому числі на підставі коментарів голови КНР Сі Цзіньпіна на з'їзді Компартії Китаю.

"За останні 20 років ми бачили, що китайці виконали кожну свою обіцянку раніше, ніж заявили, що збираються її виконати", - сказав Гільдей.

Нагадаємо, раніше у ЦРУ відзначали, що Китай планує захопити Тайвань до 2027 року.

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