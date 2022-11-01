Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зіткнення Росії з країною НАТО обовʼязково буде. Цього не уникнути. Просто всі хочуть, щоб Росія ослабла до цього моменту і вже 100% брати участь у перемозі над РФ. Для нас це просто катастрофа. Оскільки наші люди зараз гинуть. Тому працюємо і будемо працювати в таких складних умовах. Проте потрібно бути дуже уважними, щоб знову ця ситуація з зерном для дітей Африки не повернулась нам боком", - пояснив Чалий

Дипломат наголосив, що Україні потрібні союзники у війні з Росією, а не посередники, щоб про щось домовлятись з РФ

"Я можу бути неправий. Проте коли укладаються такі угоди, як про зерновий коридор, то звісно є вигода для України, але там є і вигода для наших партнерів. Я з самого початку зернових угод вбачав масу пасток для України. Найбільшою пасткою є те, що при такій війні, коли Росія тільки нарощує ескалацію, угодами нічого не вирішується. Якщо ми угодами будемо вирішувати проблемні питання, то всі будуть говорити, що в умовах війни можна торгувати й вирішувати будь-які ситуації. Тому Україні потрібні союзники, а не посередники", - додав він.

Російська сторона у суботу, 29 жовтня, оголосила про "припинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні

Кулеба прокоментував піар Росії на вкраденому в України зерні

Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb