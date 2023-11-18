Конгрес, імовірно, зможе завершити переговори та ухвалити новий пакет допомоги Україні в середині грудня, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Розгляд нової допомоги США Україні ризикує затягнутися до середини грудня, а може, й довше, що ставить під сумнів здатність Вашингтона продовжувати підтримувати потік зброї, яку Білий дім і український уряд вважають життєво важливою.

Україна веде важку боротьбу за великий пакет допомоги, адже наразі це питання заплуталася в партійній боротьбі за прикордонну політику у США.

Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні, найшвидше, в середині грудня або навіть пізніше.

Речниця міноборони США сказала, що вони почали обмежувати потік військової допомоги через очікування. Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги разом із прикордонною політикою, за яку вони зможуть проголосувати після повернення до Вашингтона з Дня подяки пізніше цього місяця.

"Нам потрібно змусити себе вести переговори протягом наступного тижня. В українців закінчується пальне, зброя та боєприпаси", — заявив Кріс Кунс, демократ від Делаверу, і додав, що Конгрес повинен діяти "за графіком, який матиме значення".

Внутрішня боротьба республіканців загрожує перенести розгляд Конгресом надання боєприпасів і зброї на 2024 рік, попри попередження речника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі про те, що США "наближаються до кінця" ресурсів, доступних для України.

Деякі прихильники України в Конгресі заявили, що залишаються впевненими в більшій допомозі США. Голова Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол заявив, що схвалення допомоги "надто важливе і немає шансів, що допомога не буде схвалена".

Але це буде політично важко для спікера Палати представників Майка Джонсона , який впорається з негативною реакцією серед жорстких консерваторів через його план запобігти закриттю уряду США. Багато з цих ультраконсерваторів також виступають проти допомоги Україні, і лише кільком із них знадобиться, щоб повалити Джонсона, як вони зробили його попередника Кевіна Маккарті .

Конгресмен Чіп Рой, республіканець від Техасу в жорсткій фракції Свободи, попередив про "проблеми в так званому раю", якщо лідери республіканців дозволять проголосувати за допомогу Україні, не задовольнивши вимоги ультраконсерваторів щодо змін імміграційної політики.