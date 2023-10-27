Конгресмен Філліпс оголосив, що стане конкурентом Байдена на праймеріз Демократичної партії
26 жовтня конгресмен Дін Філліпс зі штату Міннесота оголосив, що балотується на посаду голови Демократичної партії США і складе конкуренцію чинному президенту США Джо Байдену
Про це повідомляє The Hill.
Філліпс підтвердив, що балотуватиметься на праймеріз від Демократичної партії на виборах 2024 року, хоча раніше заявляв, що не буде цього робити.
"Я не буду сидіти на місці, я не буду мовчати перед обличчям цифр, які так чітко говорять про те, що в листопаді наступного року ми зіткнемося з надзвичайною ситуацією", — сказав Філліпс.
Прессекретар конгресмена раніше підтверджував, що Філліпс подасть свої документи в п’ятницю, 27 жовтня, в останній день, коли кандидати зможуть подати документи для участі в голосуванні.
Федеральна виборча комісія зазначає, що заяву Філліпса про висування кандидатури було подано в четвер, 26 жовтня. Він неодноразово закликав до конкурентних праймеріз.
"Я вважаю, що президент Байден зробив дивовижну роботу для нашої країни. Але справа не в минулому. Це вибори про майбутнє", – підкреслив конгресмен.
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