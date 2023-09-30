Роберт Френсіс Кеннеді-молодший не виключає, що балотуватиметься у президенти США від "третьої сили"

Про це повідомляє ABC News.

30 вересня Роберт Френсіс Кеннеді-молодший заявив, що виборці були розчаровані Конгресом і керівництвом обох політичних партій, тому він зробить оголошення, яке, за його словами, призведе до "корінних змін в американській політиці". Про це він сказав після припущень, що Кеннеді може покинути Демократичну партію.

"Багато американців, які раніше втратили будь-яку надію на реальні зміни, які коли-небудь пройдуть через американський виборчий процес, почали знаходити нову надію в моїй кандидатурі. Я хочу сказати вам зараз те, що я зрозумів після шести місяців передвиборчої кампанії: є шлях до перемоги. Надія, яку ми відчуваємо, - це не якийсь трюк у голові", - наголосив Кеннеді

При цьому він відмовився надавати будь-які подробиці, але його офіційний виступ з даного приводу заплановано на понеділок, 9 жовтня, у Філадельфії.

Раніше Кеннеді вже натякав на те, що балотуватиметься як незалежний кандидат, оскільки він є невдоволеним тим, що верхівка демократів в особі членів Національного комітету Дмпартії США віддають перевагу не йому, а Джо Байдену.

У вересні під час виступу в Північному Чарльстоні у штаті Південна Кароліна, на запитання, чи готовий він проводити незалежну кампанію, Кеннеді сказав, що вважає всі варіанти можливими.

Що відомо про вибори президента у США

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Вони стануть 60-ми виборами президента США.

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що змагатиметься за пост очільника Білого дому. Пізніше, 25 квітня, Байден оголосив, що також висуватиме свою кандидатуру на виборах.

5 квітня стало відомо, що Роберт Кеннеді-молодший буде другим перспективним кандидатом від Демократичної партії, який може стати одним з головних суперників Джо Байдена.

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ, а колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

21 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз, посилаючись на свій значний відрив в опитуваннях громадської думки як на доказ того, що він вже добре відомий і подобається виборцям.

Водночас за результатами опитування, більша частина виборців у США вважає поточного президента Джо Байдена занадто старим для того, щоб балотуватися на другу каденцію.