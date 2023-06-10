Резолюцію розміщено на офіційному сайті Комітету в міжнародних справах Палати представників.

Резолюцію із закликом до президента США Джо Байдена надати Україні ракетні системи більшого радіуса дії ATACAMS для забезпечення її перемоги, представили члени обох партій. Також у резолюції є заклик до союзників і партнерів США надати Україні ракетні системи дальнього радіуса дії.

"Палата представників закликає Сполучені Штати негайно надати Україні армійські тактичні ракетні системи (ATACMS) в достатній кількості, щоб прискорити перемогу України у протистоянні неспровокованій агресивній війні РФ, зберігаючи при цьому бойову готовність Сполучених Штатів", – йдеться в документі.

Також ініціатори резолюції висловлюють стурбованість через те, що затримка в забезпеченні такої критично важливої зброї затягує війну.

"Швидке надання цих критично важливих систем озброєнь забезпечить українську армію вирішальними можливостями ударів углиб, яких їм наразі не вистачає, порушить боєздатність РФ та може прискорити перемогу України", – наголошено в резолюції.