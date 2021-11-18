Конкурент Беленюка по збірній України відреагував на інформацію про зміну громадянства

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

За словами Новікова, інформація про те, що він змінив громадянство не відповідає дійсності.

"У мене лише одне питання: коли я говорю про щось, заявляю - то так воно і є. А коли хто пише, що у мене є громадянство та інше - не знаю, звідки вони це беруть", - сказав Новіков.

Водночас він додав, що може прийняти пропозицію виступати за іншу країну в майбутньому.

"Поки я не знаю. Є пропозиції різні, якщо мене влаштує - чому й ні. Просто річ у тому, що всім ЗМІ цікава моя зміна громадянства. Але чомусь нікому нецікаво, чому я не боровся на чемпіонаті світу. Або ж чомусь не тренуюся вже два місяці. Публікував вже в інтернеті, що була травма. Нікому не цікаво, що за травма, чому та як виникла. А ось перехід спортсмена в іншу країну - це вже цікавіше", - дорікнув Новіков.

23-річний борець змагається у категорії до 87 кг та був конкурентом олімпійського чемпіона Жана Беленюка за місце в збірній України.

У лютому 2020 року Новіков став чемпіоном Європи та заявив претензії на путівку на Олімпіаду-2020. Беленюк відмовився визначати володаря ліцензії на поїздку до Токіо у відбірковій сутичці та у підсумку здобув золото Ігор-2020.