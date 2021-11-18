Конкурент Беленюка по збірній України відреагував на інформацію про зміну громадянства
Український борець греко-римського стилю Семен Новіков спростував інформацію про те, що виступатиме за збірну Болгарії
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
За словами Новікова, інформація про те, що він змінив громадянство не відповідає дійсності.
"У мене лише одне питання: коли я говорю про щось, заявляю - то так воно і є. А коли хто пише, що у мене є громадянство та інше - не знаю, звідки вони це беруть", - сказав Новіков.
Водночас він додав, що може прийняти пропозицію виступати за іншу країну в майбутньому.
"Поки я не знаю. Є пропозиції різні, якщо мене влаштує - чому й ні. Просто річ у тому, що всім ЗМІ цікава моя зміна громадянства. Але чомусь нікому нецікаво, чому я не боровся на чемпіонаті світу. Або ж чомусь не тренуюся вже два місяці. Публікував вже в інтернеті, що була травма. Нікому не цікаво, що за травма, чому та як виникла. А ось перехід спортсмена в іншу країну - це вже цікавіше", - дорікнув Новіков.
23-річний борець змагається у категорії до 87 кг та був конкурентом олімпійського чемпіона Жана Беленюка за місце в збірній України.
У лютому 2020 року Новіков став чемпіоном Європи та заявив претензії на путівку на Олімпіаду-2020. Беленюк відмовився визначати володаря ліцензії на поїздку до Токіо у відбірковій сутичці та у підсумку здобув золото Ігор-2020.
- Нагадаємо, 18 листопада ЗМІ повідомили, що Семен Новіков виступатиме за Болгарію.
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