Коноплянка покинув польську "Краковію"
Український вінгер "Краковії" Євген Коноплянка покинув польську команду
Про це повідомляє офіційний твіттер "Краковії".
Євген Коноплянка та "Краковія" не продовжили контракт, який закінчується в червні. Тепер 33-річний українець стане вільним агентом і дістанеться новій команді безкоштовно.
За "Краковію" Коноплянка зіграв 38 матчів за півтора сезону. На рахунку українця 4 голи та 2 асисти.
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