Коноплянка покинув польську "Краковію"

Про це повідомляє офіційний твіттер "Краковії".

Євген Коноплянка та "Краковія" не продовжили контракт, який закінчується в червні. Тепер 33-річний українець стане вільним агентом і дістанеться новій команді безкоштовно.

За "Краковію" Коноплянка зіграв 38 матчів за півтора сезону. На рахунку українця 4 голи та 2 асисти.