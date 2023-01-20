Консервовані кабачки на зиму. Рецепт
Хрумкі кабачки у зимовий період — смачне доповненням до будь-якої страви з гарніром. Щоб консервовані кабачки були хрумкими — дотримуйтесь правильних пропорцій приготування маринаду
Інгредієнти (3 порції):
- Два кг кабачків
- Три гілочки кропу
- Одна головка часнику
- 100 г цукру
- 100 г солі
- 100 г оцту (9%)
- Три лаврові листки
- Дев’ять перчинок-горошок
- Два літри вода
Рецепт приготування консервованих кабачків:
- Нарізаємо кружальцями кабачки
- Якщо кабачки молоді, тоді зрізаємо з них тільки хвостики
- Розподіляємо спеції в банки: перець-горошок, лавровий лист, часник, кріп
- Накладаємо кільця кабачків у банку, заповнюючи до самого верху
- Готуємо маринад:
- Доводимо воду до кипіння
- Засипаємо цукор і сіль
- Розмішуємо до повного розчинення цукру та солі у воді
- Вимикаємо вогонь
- Вливаємо оцет
- Заливаємо банки з кабачками гарячим маринадом
- Ставимо банки стерилізуватися:
- Як тільки вода закипить – стерилізуємо десять хвилин
- Спеціальним ключем закриваємо банки залізними кришками
- Зберігаємо консервовані кабачки в прохолодному місці без доступу сонячного проміння
Страва готова! Смачного!
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