Конституційний суд Грузії почав розгляд справи щодо президентки, який може призвести до імпічменту

Про це повідомляє "Новости-Грузия".

КС почав розгляд о 12 годині. Зурабішвілі особисто не прийшла на засідання, замість неї присутні двоє її представників.

Предметом розгляду є "можливе порушення підпункту "а" пункту 1 ст. 52 конституції Грузії у зв’язку зі здійсненням президенткою Грузії представницьких повноважень у зовнішніх відносинах без згоди уряду Грузії, що виражалося у здійсненні робочих візитів за кордон та проведенні робочих зустрічей і перемовин з офіційними особами", – йдеться у повідомленні суду.

Процедуру ініціювала правляча партія "Грузинська мрія". У разі визнання судом, що дії Зурабішвілі є порушенням, партія ініціює голосування за імпічмент у парламенті.

Що відомо про Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Грузинської мрії" та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі. Термін повноважень Зурабішвілі спливає восени 2024 року.

Відносини президента та уряду стали погіршуватися після початку війни в Україні. Зурабішвілі не раз критикувала уряд за недостатню підтримку України.

Так, у лютому Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ. А в березні вона звинуватила уряд у тому, що він "говорить однією мовою з Москвою".

У серпні Саломе Зурабішвілі запланувала турне Європою. Водночас уряд не схвалив її візит до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

І 1 вересня "Грузинська мрія" запустила процедуру імпічменту Зурабішвілі через неузгоджені з урядом візити до Європи. Втім, у правлячої партії не вистачає необхідних для схвалення 100 голосів. Оголосити імпічмент Зурабішвілі вийде лише за умови, що їй вдасться залучити частину депутатів від опозиції.