Консул України відвідав Саакашвілі у в'язниці, його стан задовільний, - МЗС

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Український консул відвідала Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював", - повідомив представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що міністерство та посольство в Тбілісі продовжать надавати консульську і правову допомогу політику.

"Консул взаємодіє із його адвокатами", - підсумував він.