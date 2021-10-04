Консул України відвідав Саакашвілі у в'язниці, його стан задовільний, - МЗС
Український консул відвідала третього президента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці в Руставі
Про це в коментарі РБК-Україна розповів прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"Український консул відвідала Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював", - повідомив представник МЗС.
Ніколенко зазначив, що міністерство та посольство в Тбілісі продовжать надавати консульську і правову допомогу політику.
"Консул взаємодіє із його адвокатами", - підсумував він.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Саакашвілі в Тбілісі.
- 2 жовтня стало відомо, що Михеїл Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- Крім цього, 2 жовтня Михеїл Саакашвілі оприлюднив листа із в'язниці та закликав грузинів взяти участь у парламентських виборах.
- 2 жовтня за підозрою в приховуванні злочину співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії затримали власника квартири в Тбілісі, де переховувався Міхеїл Саакашвілі
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