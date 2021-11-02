Конте призначили головним тренером клубу АПЛ
Італійця Антоніо Конте призначили головним тренером англійського футбольного клубу "Тоттенгем"
Про це повідомляє "Тоттенгем" у twitter.
"Шпори" уклали з Конте контракт до 2023 року з можливістю продовження співпраці.
У лондонському клубі італієць замінить португальця Нуну Ешпіріту Санту, якого звільнили після поразки у чемпіонаті Англії від "Манчестер Юнайтед" з рахунком 0:3.
Попереднім місцем роботи 52-річного Антоніо Конте був "Інтер", який він у 2021 році привів до перемоги в чемпіонаті Італії після перерви у 11 сезонів. Також Конте тренував збірну Італії, італійські "Ареццо", "Барі", "Сієну", "Аталанту", "Ювентус" та англійський "Челсі".
"Тоттенгем" після 10-ти турів займає в Прем'єр-лізі дев'яте місце.
- Нагадаємо, 1 листопада "Тоттенгем" звільнив з посади головного тренера Нуну Ешпіріту Санту.
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