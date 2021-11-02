Конте призначили головним тренером клубу АПЛ

Про це повідомляє "Тоттенгем" у twitter.

"Шпори" уклали з Конте контракт до 2023 року з можливістю продовження співпраці.

У лондонському клубі італієць замінить португальця Нуну Ешпіріту Санту, якого звільнили після поразки у чемпіонаті Англії від "Манчестер Юнайтед" з рахунком 0:3.

Попереднім місцем роботи 52-річного Антоніо Конте був "Інтер", який він у 2021 році привів до перемоги в чемпіонаті Італії після перерви у 11 сезонів. Також Конте тренував збірну Італії, італійські "Ареццо", "Барі", "Сієну", "Аталанту", "Ювентус" та англійський "Челсі".



"Тоттенгем" після 10-ти турів займає в Прем'єр-лізі дев'яте місце.



Нагадаємо, 1 листопада "Тоттенгем" звільнив з посади головного тренера Нуну Ешпіріту Санту.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb