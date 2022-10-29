Контракт із армією в обмін на списання боргів: полонений росіянин розповів, як його мобілізували
У Росії чоловікам пропонують підписати контракт з армією в обмін на списання боргів за комуналку
Про це повідомив СБУ черговий військовополонений з РФ.
Чоловікові, який родом з Бєлгорода, наприкінці літа прийшла повістка з військкомату. За його словами, він мав багато боргів, зокрема за оплату комунальних послуг, тож йому запропонували списати ці заборгованості в обмін на підписання контракту. Після цього він став стрільцем збройних сил РФ.
Чоловік також зазначив, що його як і інших новобранців обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість за тиждень після підписання контракту їх усіх перекинули на Донецький напрямок у зону бойових дій. Там за тиждень їхній підрозділ розбили ЗСУ.
Військові, які вцілили, вирішили пішки дійти до російського кордону, однак блукали упродовж трьох тижнів. Потім їх захопили в полон українські захисники.
"Невідомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх "колег"", - ідеться в повідомлені СБУ.
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