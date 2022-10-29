Про це повідомив СБУ черговий військовополонений з РФ.

Чоловікові, який родом з Бєлгорода, наприкінці літа прийшла повістка з військкомату. За його словами, він мав багато боргів, зокрема за оплату комунальних послуг, тож йому запропонували списати ці заборгованості в обмін на підписання контракту. Після цього він став стрільцем збройних сил РФ.

Чоловік також зазначив, що його як і інших новобранців обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість за тиждень після підписання контракту їх усіх перекинули на Донецький напрямок у зону бойових дій. Там за тиждень їхній підрозділ розбили ЗСУ.

Військові, які вцілили, вирішили пішки дійти до російського кордону, однак блукали упродовж трьох тижнів. Потім їх захопили в полон українські захисники.

"Невідомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх "колег"", - ідеться в повідомлені СБУ.

28 жовтня в Миколаєві затримали колаборантку, яка передавала ворогові інформацію про розміщення військових літаків.

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