Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

Мешканцям Заходу 15 липня варто чекати на +21...+25°C. На Закарпатті й у Чернівецькій області буде +23...+26°C, а в Карпатах - +13...+18°C.

У північних областях температура повітря становитиме +20...+24°C.

У центрі вона коливатиметься в межах +25...+29°C, а у Кропиницькому, Дніпрі з районами місцями сягне до +30°C.

У південних областях слід очікувати на +27...+31°C.

Дощитиме місцями на Заході на Півночі. Увечері 15 липня опади ймовірні на Вінниччині, Черкащині й Одещині. На решті території України переважатиме суха погода.

У Києві температура повітря буде до +22°C. Суттєві опади малоймовірні, але в окремих районах можливий невеликий дощ.

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