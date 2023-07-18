Про це генерал-полковник сказав в інтерв'ю ВВС.

Він визнав, що довгоочікуваний наступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося.

"Ми хотіли б отримати швидкі результати. Але це практично неможливо", - зазначив генерал і пояснив, що окупанти окопалися, звели оборонні споруди й замінували територію. Це ускладнює просування ЗСУ.

Але на думку Сирського, Україна має одну очевидну перевагу.

"Єдність військового керівництва та довіра солдат одне до одного є сильною стороною нашої армії", - сказав він.