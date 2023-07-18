Контрнаступ триває не так швидко, як хотілось би, але Україна має очевидну перевагу, – Сирський
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський вважає, що ЗСУ мають перевагу над армією РФ, що проявляється в єдності військового керівництва й солдатів
Про це генерал-полковник сказав в інтерв'ю ВВС.
Він визнав, що довгоочікуваний наступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося.
"Ми хотіли б отримати швидкі результати. Але це практично неможливо", - зазначив генерал і пояснив, що окупанти окопалися, звели оборонні споруди й замінували територію. Це ускладнює просування ЗСУ.
Але на думку Сирського, Україна має одну очевидну перевагу.
"Єдність військового керівництва та довіра солдат одне до одного є сильною стороною нашої армії", - сказав він.
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів усім, хто критикує повільний контрнаступ України. "Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр даються кров’ю", - сказав він.
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