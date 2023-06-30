Про це Залужний розповів в інтерв'ю The Washington Post.

За словами головнокомандувача ЗСУ, його злять розмови про те, що довгоочікуваний контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося, адже щодня українські військові беруть певні позиції — навіть якщо це лише 500 м.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр даються кров’ю", - сказав Залужний.

Він зазначив, що його найбільші західні прихильники ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, а Україна досі не отримала сучасних винищувачів, які в найкращому випадку надійдуть восени.

Залужний також підкреслив, що українські війська повинні застосовувати стільки ж артилерійських снарядів, скільки використовує ворог, але через обмежені ресурси іноді РФ має перевагу в десять разів.

"Без повного постачання наші плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми", - наголосив Залужний.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.