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Аналітика

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині може тривати декілька місяців. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
2 вересня, 2022 п'ятниця
20:59
Статті Сергій Згурець

Наступальна операція Збройних сил України на Півдні може тривати від декількох тижнів до місяців. За цей період можливі різні сценарії розвитку подій на фронті.

Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 знову активно працюють по російській армії

Розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar TB2 знову почав завдавати високоточні методичні удари по рашистах, знищуючи ворожі позиції артилерії. Певний період ми не спостерігали застосування цього безпілотника на полі бою. Проте за вчора та сьогодні Збройні сили України продемонстрували чудову роботу турецьких безпілотників. На декількох відео, які ми могли побачити протягом останніх днів, чудово видно, як за допомогою Bayraktar TB2 українські військові знищують російські САУ та мінометні розрахунки. Саме тому, можна припустити, що турецькі безпілотники Bayraktar TB2 знову розпочали полювання на окупантів після тривалої паузи. Відновлення використання Bayraktar TB2 стало можливим після того, як українські МІГ-29 активно почали знищувати російські ЗРК С-300 та "Бук".


Розвідувально-ударний безпілотник турецького виробництва Bayraktar TB2

Перспективи контрнаступу ЗСУ на Півдні України

Починаючи з 29 серпня на Півдні України триває активна фаза контрнаступальних дій Збройних сил України. Це на сьогодні є найбільш цікавою ділянкою фронту. Деталей щодо дій ЗСУ на Півдні Україн дуже мало. На брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов заявив, що на Півдні України триває виконання вогневих завдань для ураження важливих обʼєктів російської армії. Зокрема, пунктів управління, складів з боєприпасами та скупченням ворожої техніки. Сьогодні в результаті контрнаступальних дій ЗСУ взяли під повний вогневий контроль всі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині. Також було сказано, що відбуваються позиційні бої, ворог деморалізований, проте намагається чинити опір. За повідомленнями Генштабу, втрати ворога із десятків за добу змінились на сотні.Тому зараз вже можна стверджувати, що удари сучасних далекобійних РСЗВ поєднуються з діями ЗСУ. Якщо ми візьмемо всю лінію фронту від Правдино, Снігурівки, Сухого Ставка та Високопілля, то протяжність становитиме понад 100 км. Операція ЗСУ ведеться на кількох напрямках одночасно і передбачає прорив декількох ліній оборони противника.

Карта бойових дій на Півдні України станом на 2 вересня

Наступальна операція ЗСУ на Півдні України може тривати від декількох тижнів до місяців

Існує припущення, що пріоритетним напрямком наступу ЗСУ на правому березі Дніпра можуть стати логістичні сполучення окупантів. Зокрема, двох доріг, які ведуть на Херсон та Нову Каховку. Однак є розуміння того, що ворог має певні можливості для того, щоб чинити опір. Як приклад, можна очікувати контрнаступальних дій від росіян з масовим використанням артилерії. Варто зазначити, що наступальна операція Збройних сил України може тривати від декількох тижнів до місяців. За цей період можливі різні сценарії розвитку подій на фронті.

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Сергій Згурець
російська армія
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Херсонщина
війна з Росією
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