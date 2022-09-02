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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ вбили 102 рашистів і знищили 6 танків та РСЗВ "Град" за добу на південному фронті

ЗСУ вбили 102 рашистів і знищили 6 танків та РСЗВ "Град" за добу на південному фронті

2 вересня, 2022 п'ятниця
03:46
війна з Росією військовослужбовець ЗСУ

За добу, 1 вересня, на південній лінії фронту українські захисники вбили 102 російських окупантів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу, 1 вересня, вбито 102 рашистів на південному фронті. ЗСУ знищили 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120-ти мм міномет і 8 одиниць авто-бронетехніки.

Демілітаризовано 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького.

  • У середу, 1 вересня, російський агресор вдарив по Миколаївщині фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами.
  • Українська артилерія та авіація вдарили по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, скупченню окупантів і їхньому ППО
  • Російська авіація тричі завдала ракетні удари по позиціях ЗСУ в Бериславському районі

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