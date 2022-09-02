ЗСУ вбили 102 рашистів і знищили 6 танків та РСЗВ "Град" за добу на південному фронті
За добу, 1 вересня, на південній лінії фронту українські захисники вбили 102 російських окупантів
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
За добу, 1 вересня, вбито 102 рашистів на південному фронті. ЗСУ знищили 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120-ти мм міномет і 8 одиниць авто-бронетехніки.
Демілітаризовано 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького.
- У середу, 1 вересня, російський агресор вдарив по Миколаївщині фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами.
- Українська артилерія та авіація вдарили по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, скупченню окупантів і їхньому ППО
- Російська авіація тричі завдала ракетні удари по позиціях ЗСУ в Бериславському районі
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.24
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе