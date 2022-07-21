Концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до німецьких портів, - Deutsche Welle
Німецька компанія Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до німецьких портів. Звідти воно вирушатиме до кінцевих покупців по всьому світу
Про це пише Deutsche Welle.
"Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна", - зазначив представник DB Cargo, не назвавши конкретних обсягів.
Для цього компанія планує перебудувати свою логістичну мережу, яку створили для доставлення гуманітарної допомоги. Зерно забиратимуть з Румунії та перевозитимуть у порти Ростока, Гамбурга, а також Браке, розташованого поблизу Бремерхафену. Частину зерна забиратимуть із Польщі.
За даними ЗМІ, Deutsche Bahn планує відправляти кілька поїздів на тиждень.
- 20 липня народний депутат, член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умеров заявив, що експорт зерна з території України відбуватиметься через три порти — "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ". Він додав, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде знаходитися в Стамбулі.
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