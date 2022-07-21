Про це пише Deutsche Welle.

"Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна", - зазначив представник DB Cargo, не назвавши конкретних обсягів.

Для цього компанія планує перебудувати свою логістичну мережу, яку створили для доставлення гуманітарної допомоги. Зерно забиратимуть з Румунії та перевозитимуть у порти Ростока, Гамбурга, а також Браке, розташованого поблизу Бремерхафену. Частину зерна забиратимуть із Польщі.

За даними ЗМІ, Deutsche Bahn планує відправляти кілька поїздів на тиждень.

20 липня народний депутат, член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умеров заявив, що експорт зерна з території України відбуватиметься через три порти — "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ". Він додав, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде знаходитися в Стамбулі.

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