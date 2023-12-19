Координуємо кроки і посилюємо тиск на РФ: США про нові санкції ЄС
Сполучені Штати координують тиск санкцій на Росію з партнерами в Європейському Союзі, G7, а також з іншими країнами, та мають намір посилювати тиск на Путіна й переслідувати всіх, хто допомагає йому
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Ми координували з Європейським Союзом ці санкції, як ми діяли з ЄС щодо санкцій від початку цього конфлікту",- відповів представник американського відомства на прохання прокоментувати введення Євросоюзом 12-го пакету обмежень проти Росії.
Міллер зауважив, що Сполучені Штати продовжують працювати з ЄС, G7 та іншими партнерами по всьому світу, "щоби забезпечити посилення введених санкцій". Крім того, за його словами, продовжується робота щодо притягнення до відповідальності всіх, хто намагається обійти введені міжнародні обмеження.
"І ми будемо продовжувати це робити",- наголосив представник Держдепу.
- Нагадаємо, у понеділок Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ.
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