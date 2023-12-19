Координуємо кроки і посилюємо тиск на РФ: США про нові санкції ЄС

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми координували з Європейським Союзом ці санкції, як ми діяли з ЄС щодо санкцій від початку цього конфлікту",- відповів представник американського відомства на прохання прокоментувати введення Євросоюзом 12-го пакету обмежень проти Росії.

Міллер зауважив, що Сполучені Штати продовжують працювати з ЄС, G7 та іншими партнерами по всьому світу, "щоби забезпечити посилення введених санкцій". Крім того, за його словами, продовжується робота щодо притягнення до відповідальності всіх, хто намагається обійти введені міжнародні обмеження.

"І ми будемо продовжувати це робити",- наголосив представник Держдепу.