Корабель Шостого флоту ВМС США увійшов до Чорного моря, у Росії заявили про відстеження його маневрів

Згідно з інформацією MarineTraffic, який в режимі реального часу відстежує переміщення суден, USS Mount Whitney вийшов з протоки Босфор.



У російській новинній агенції "Интерфакс" повідомили, що "Чорноморський флот відстежує дії американського корабля Mount Whitney у Чорному морі".







Флагман USS MountWhitney – корабель Шостого флоту ВМС США. Розпочав службу 16 січня 1971 року.

Нагадаємо, 30 жовтня у Чорне море увійшов есмінець ВМС США USS Porter, оснащений крилатими ракетами Tomahawk.

Флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney 1 листопада перебував у Стамбулі і прямував до Чорного моря. Він працюватиме з НАТО та партнерами США в регіоні.