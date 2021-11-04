Корабель Шостого флоту ВМС США увійшов до Чорного моря, у Росії заявили про відстеження його маневрів
Російські військові структури заявили, що відстежують дії американского корабля USS MountWhitney, що увійшов в акваторію Чорного моря 4 листопада
Згідно з інформацією MarineTraffic, який в режимі реального часу відстежує переміщення суден, USS Mount Whitney вийшов з протоки Босфор.
У російській новинній агенції "Интерфакс" повідомили, що "Чорноморський флот відстежує дії американського корабля Mount Whitney у Чорному морі".
Флагман USS MountWhitney – корабель Шостого флоту ВМС США. Розпочав службу 16 січня 1971 року.
- Нагадаємо, 30 жовтня у Чорне море увійшов есмінець ВМС США USS Porter, оснащений крилатими ракетами Tomahawk.
- Флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney 1 листопада перебував у Стамбулі і прямував до Чорного моря. Він працюватиме з НАТО та партнерами США в регіоні.
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