Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"Корабельне угруповування ворога в Чорному морі являє собою наразі 9 кораблів та катерів. Нагадаю, що це, крім бойових кораблів, судна забезпечення і прикордонної служби, якими вони намагаються забезпечити безпеку прибережних вод", - заявила Гуменюк.

За словами речниці, ракетоносіїв на бойовому чергуванні дійсно не зафіксовано. Також підводні човни, перебуваючи в пункті базування, готові до виходу на чергування.

"Але ми знаємо, що напівспоряджений "Макаров" знаходиться у пункті базування і готовий до застосування. Тому відстежуємо ситуацію, знаємо, що 2-3 години достатньо їм для того, щоб зайняти пускові рубежі", - додала Гуменюк.