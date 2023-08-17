Корабельне угруповання ворога у Чорному морі сягає 9 кораблів та катерів, ракетоносії відсутні, - Гуменюк
Станом на ранок 17 серпня корабельне угрупування росіян у Чорному морі складає 9 ворожих кораблів та катерів. Натомість загарбники не виводили ракетоносії на чергування
Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.
"Корабельне угруповування ворога в Чорному морі являє собою наразі 9 кораблів та катерів. Нагадаю, що це, крім бойових кораблів, судна забезпечення і прикордонної служби, якими вони намагаються забезпечити безпеку прибережних вод", - заявила Гуменюк.
За словами речниці, ракетоносіїв на бойовому чергуванні дійсно не зафіксовано. Також підводні човни, перебуваючи в пункті базування, готові до виходу на чергування.
"Але ми знаємо, що напівспоряджений "Макаров" знаходиться у пункті базування і готовий до застосування. Тому відстежуємо ситуацію, знаємо, що 2-3 години достатньо їм для того, щоб зайняти пускові рубежі", - додала Гуменюк.
- Станом на середу, 16 серпня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували сім російських кораблів, а ракетоносії "калібрів" відсутні.
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