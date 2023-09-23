Кордон з Білоруссю: протягом тижня вирито ще 3 км окопів та викладено ще 2 тисячі мін
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прозвітував про укріплення українсько-білоруського кордону: протягом тижня військові вирили ще 3 кілометри окопів та виклали 2 тисячі мін
Про це Сергій Наєв, який зараз відповідає за безпеку на північному кордоні України, повідомив у facebook.
За його словами, наразі на українському держкордоні вживаються усі заходи, які необхідні для підвищення оборонних спроможностей. Зокрема, за тиждень військові вирили понад три тисячі метрів окопів та траншей, прорили близько двох з половиною кілометрів протитанкового рову та виклали більш ніж 2 тисяч мін.
"Ми і надалі будемо продовжувати цю роботу задля підвищення наших оборонних спроможностей, щоб у разі чогось завжди були готовими адекватно діяти на ворожі наміри", - додав Наєв.
- Раніше стало відомо, що з 22 по 26 вересня у Білорусі пройдуть військові навчання на різних полігонах та ділянках місцевості, переважно біля кордону з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе