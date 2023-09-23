Кордон з Білоруссю: протягом тижня вирито ще 3 км окопів та викладено ще 2 тисячі мін

Про це Сергій Наєв, який зараз відповідає за безпеку на північному кордоні України, повідомив у facebook.

За його словами, наразі на українському держкордоні вживаються усі заходи, які необхідні для підвищення оборонних спроможностей. Зокрема, за тиждень військові вирили понад три тисячі метрів окопів та траншей, прорили близько двох з половиною кілометрів протитанкового рову та виклали більш ніж 2 тисяч мін.

"Ми і надалі будемо продовжувати цю роботу задля підвищення наших оборонних спроможностей, щоб у разі чогось завжди були готовими адекватно діяти на ворожі наміри", - додав Наєв.