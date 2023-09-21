У Білорусі у прикордонних з Україною областях пройдуть військові навчання

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

"У Збройних силах Білорусі відбудеться двостороннє комплексне навчання", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства маневри проходитимуть у кілька етапів з 22 по 26 вересня на різних полігонах та ділянках місцевості, переважно на територіях Брестської, Гродненської та Мінської областей.

Зазначається, що метою навчання є вдосконалення рівня готовності органів військового управління оперативних об'єднань у забезпеченні безперервного управління підпорядкованими силами та засобами під час ведення бойових дій.

Навчання ЗС РФ в Білорусі

Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 73 тижні.

18 серпня перший ешелон з Росії прибув до Білорусі для навчань Організації договору про колективну безпеку, до якої входять також Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що військові не виключають провокації на північних кордонах, на тлі навчань ОДКБ.

Уранці 29 серпня черговий російський ешелон збройних сил прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ.

30 серпня стало відомо, що у Білорусь із Росії прибула партія ОТРК "Іскандер-М".

Спільні військові навчання Білорусі з Росією були вкотре продовжені до 17 вересня.

Спільні військові навчання армії Білорусі з російськими військами, які тривають безперервно з 29 квітня 2022 року, вкотре продовжені до 24 вересня.