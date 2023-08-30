Росія перекинула в Білорусь щонайменше 10 ОТРК "Іскандер-М", - Гаюн
У середу, 30 серпня, стало відомо, що у Білорусь із Росії прибула партія ОТРК "Іскандер-М"
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За інформацією "Гаюна", ешелон з щонайменше 10 одиницями ОТРК "Іскандер-М" прибув на станцію Осиповичі (Могилівська обл.) з села Капустін Яр в Астраханській області РФ.
"Відомо, що там розташований однойменний ракетний полігон - 4-й державний центральний міжвидовий полігон РФ. ОТРК "Іскандер-М" вже надійшли на озброєння ЗС Білорусі. І цей ешелон з "іскандерами" є не останнім, який прибуде до РБ", - пише Гаюн.
- У неділю, 27 серпня, до Білорусі прибули військовослужбовці з Киргизстану і Таджикистану, які братимуть участь в навчаннях ОДКБ "Бойове братерство-2023".
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