Росія перекинула в Білорусь щонайменше 10 ОТРК "Іскандер-М", - Гаюн

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією "Гаюна", ешелон з щонайменше 10 одиницями ОТРК "Іскандер-М" прибув на станцію Осиповичі (Могилівська обл.) з села Капустін Яр в Астраханській області РФ.

"Відомо, що там розташований однойменний ракетний полігон - 4-й державний центральний міжвидовий полігон РФ. ОТРК "Іскандер-М" вже надійшли на озброєння ЗС Білорусі. І цей ешелон з "іскандерами" є не останнім, який прибуде до РБ", - пише Гаюн.