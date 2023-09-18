У Білорусі продовжили спільні з військами РФ навчання щонайменше до 24 вересня

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

16 та 17 вересня були вихідними для деяких полігонів, але "Доманово" та "Обуз-Лісновський" працювали без вихідних.

Навчання продовжуються з 18 вересня до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 23 вересня;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 22 вересня;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 23 вересня;

Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 22 вересня;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 22 вересня;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 24 вересня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 24 вересня;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 23 вересня.

Фото: "Беларускі Гаюн"

Що відомо про навчання ЗС РФ в Білорусі

Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 73 тижні.

18 серпня перший ешелон з Росії прибув до Білорусі для навчань Організації договору про колективну безпеку, до якої входять також Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що військові не виключають провокації на північних кордонах, на тлі навчань ОДКБ.

Уранці 29 серпня черговий російський ешелон збройних сил прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ.

30 серпня стало відомо, що у Білорусь із Росії прибула партія ОТРК "Іскандер-М".

Спільні військові навчання Білорусі з Росією були вкотре продовжені до 17 вересня.