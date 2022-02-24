Про це повідомили у Рівненській ОДА, передає Еспресо.Захід.



Рівненська обласна державна адміністрація повідомила про ситуацію в області. У межах області наразі все спокійно. 218 км кордону із Білоруссю не порушено.



Голова ОДА Віталій Коваль зустрівся з керівниками найбільших бізнес-структур регіону. Він закликав підприємців не зупиняти роботу, адже в жителів області мають бути всі необхідні товари та послуги. Магазини, супермаркети, аптеки працюють у штатному режимі.



Крім того, для безпеки жителів встановлюють блокпости на дорогах Рівненської області. Зокрема, в прикордонних селах і на в’їздах/виїздах із міст області.



Блокпости також встановлено між сусідніми із Рівненщиною областями – Житомирською, Хмельницькою, Волинською.

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