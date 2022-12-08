"Коридори солідарності": Єврокомісія і ЄБРР виділили €1 мільярд для розвитку українського експорту
Європейська Комісія та ЄБРР погодили фінансовий пакет в обсязі 1 мільярда євро для розвитку "коридорів солідарності", що були створенні для доставлення українського експорту на світовий ринок
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Єврокомісарки з питань транспорту Адіни Валеан.
"Ми зробили все, що могли (для розвитку "коридорів" - ред.) з використанням наявних ресурсів. Для того, щоб рухатися далі, а ми маємо рухатися далі, нам потрібно більше інвестицій: у залізничні шляхи, у сканери та в обладнання для перевалки, а також для оновлення інфраструктури",- розповіла вона.
За словами Валеан, Європейська Комісія, ЄБРР та Світовий Банк оголосили про виділення фінансового пакета в 1 мільярд євро, що призначений для фінансування виключно "коридорів солідарності".
Відомо, що за допомогою "коридорів солідарності" за 7 місяців було перевезено понад 17 мільйонів тонн зерна, а також багато інших товарів – від гуманітарної допомоги та пального до їжі для тварин та добрив.
- "Зернову угоду", яка дала змогу відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
- В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
- Крім того, щомісяця через Польщу транспортується близько 450 тис. тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж було у середині року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе