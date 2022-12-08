Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Єврокомісарки з питань транспорту Адіни Валеан.

"Ми зробили все, що могли (для розвитку "коридорів" - ред.) з використанням наявних ресурсів. Для того, щоб рухатися далі, а ми маємо рухатися далі, нам потрібно більше інвестицій: у залізничні шляхи, у сканери та в обладнання для перевалки, а також для оновлення інфраструктури",- розповіла вона.

За словами Валеан, Європейська Комісія, ЄБРР та Світовий Банк оголосили про виділення фінансового пакета в 1 мільярд євро, що призначений для фінансування виключно "коридорів солідарності".

Відомо, що за допомогою "коридорів солідарності" за 7 місяців було перевезено понад 17 мільйонів тонн зерна, а також багато інших товарів – від гуманітарної допомоги та пального до їжі для тварин та добрив.

"Зернову угоду", яка дала змогу відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

Крім того, щомісяця через Польщу транспортується близько 450 тис. тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж було у середині року.

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