Про це інформує СБУ.

Загарбник розповідає дружині про те, що в російській армії нині економлять боєкомплекти і що солдатів з кожним днем стає менше й менше.

"С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…" - описує окупант.

Він зазначає, що російська армія нині намагається перехопити ініціативу на полі бою та відбити старі позиції. Утім, українські захисники не дають окупнатам цього зробити й "пачками" нищать загарбників. Також окупнат зазначає, що їхні власні коригувальники з тилу наводять вогонь по своїх, у той час як ЗСУ вміло стріляють по позиціях росіян.

"Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал замкомбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо…" - розповідає дружині росіянин.

СБУ нагадує, що в кожного мобілізованого з Росії є шанс здатися в полон, щоб залишитися в живих. Зробити це можна подзвонивши на "гарячу лінію життя": +380665803498, +380931192984.

"Зателефонувати на них можуть як самі військовослужбовці, так і їхні рідні та близькі", - зазначають в СБУ.

5 жовтня в перехопленій СБУ розмові окупант розповідав дружині, що українські воїни взяли в оточення близько 500 російських військових.