"Нас вроде окружают": окупант розповів, що ЗСУ взяли в кільце близько 500 ворогів, - перехоплення
ГУР перехопило розмову, в якій військовий РФ розповів дружині про те, що потрапив у оточення, та розплакався
Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.
Російський окупант повідомляє, що ЗСУ взяли окупаційний підрозділ у кільце. Нині на позиціях знаходиться до 500 осіб.
"Нас вроде в окружение берут. Может успеем свалить куда-нибудь", - каже окупант.
Командування ЗС РФ відправило росіянина у якості медика, на практиці ж окупант воює разом із всіма: "Со всеми, даже не медик. Со всеми в окопе сижу".
В кінці розмови рашист розплакався.
- ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.
- У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.
- ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому.
- Рашисти, відступаючи з тимчасово окупованої частини Харківської області, гребуть із собою техніку місцевих жителів та навіть турніки зі спортзалів.
- У Росії на ротацію в Україну чекають жителі Далекого Сходу та Камчатки. У той час як з росіян збирають гроші на зимову форму для рашистів.
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