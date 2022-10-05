Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

Російський окупант повідомляє, що ЗСУ взяли окупаційний підрозділ у кільце. Нині на позиціях знаходиться до 500 осіб.

"Нас вроде в окружение берут. Может успеем свалить куда-нибудь", - каже окупант.

Командування ЗС РФ відправило росіянина у якості медика, на практиці ж окупант воює разом із всіма: "Со всеми, даже не медик. Со всеми в окопе сижу".

В кінці розмови рашист розплакався.

ГУР перехопив розмову рашиста з матір'ю про наміри російських окупантів виїжджати з України.

У перехопленій розмові загарбник зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували росіяни.

ГУР перехопило розмову рашиста з сім'єю, де той зізнається, що не хоче грошей, а бажає їхати додому.

Рашисти, відступаючи з тимчасово окупованої частини Харківської області, гребуть із собою техніку місцевих жителів та навіть турніки зі спортзалів.

У Росії на ротацію в Україну чекають жителі Далекого Сходу та Камчатки. У той час як з росіян збирають гроші на зимову форму для рашистів.

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