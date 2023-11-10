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Від салату до котлет: корисні страви з кабачків на будь-який смак
Якщо ви любите кабачки, але стандартні рецепти вам набридли, пропонуємо кілька варіантів надзвичайно смачних страв, які можна приготувати з кабачків. Кабачок – дієтичний і надзвичайно корисний овоч
Легкий салат із кабачків
Інгредієнти:
- два кабачка
- сир "Фета" - 100 г
- два зубчики часнику
- половинка стебла селери
- половинка помідора
- грецький йогурт - одна столова ложка
- зелень (до смаку)
- сіль, перець (до смаку)
Приготування:
- кладемо сир в чашу блендера
- додаємо часник, нарізані шматочками помідори і селеру
- додаємо подрібнену зелень, грецький йогурт, сіль і перець
- збиваємо все до однорідної маси
- готову заправку лишаємо настоятися
- кабачки промиваємо
- нарізаємо тонкими пластинками, а тоді - соломкою
- перекладаємо у глибокий салатник
- додаємо соус.
Легкі макарони з кабачком
Інгредієнти:
- макарони - 200 г
- один кабачок
- один помідор
- часник, сіль, перець і приправи (до смаку)
Приготування:
- відварюємо макарони
- розігріваємо велику сковорідку
- протягом 10 хв. обсмажуємо на ній нарізані тонкою соломкою кабачки помідор та часник
- підсолюємо
- перчимо
- додаємо макарони
- смажимо 5 хв.
- за бажання додаємо сир чи будь-яке м’ясо.
Соковиті курячі котлети з кабачком
Інгредієнти:
- куряче філе – 700 г
- кабачки - 300 г
- дві цибулини
- два жовтки з яєць
- майонез – дві столові ложки
- гірчиця – одна столова ложка
- борошно (пшеничне або рисове) – півсклянки
- олія – чотири столові ложки
- сіль, перець (до смаку)
Приготування:
- натираємо добре вимитий кабачок на тертці в друшляк
- солимо
- перемішуємо
- лишаємо його на 5 хв.
- віджимаємо кабачок від зайвого соку
- перекладаємо в миску
- чистимо цибулю
- ріжемо невеликими шматочками
- кладемо в чашу блендера, подрібнюємо
- куряче філе нарізаємо середніми шматочками
- подрібнюємо блендером
- підготовуємо м'ясо
- цибулю додаємо до кабачків
- туди ж кладемо курячі жовтки
- додаємо сіль, перець, майонез, гірчицю
- все добре змішуємо
- накриваємо миску харчовою плівкою
- прибираємо в холодильник на півгодини
- присипаємо борошном дошку
- ложкою набираємо трохи фаршу
- формуємо котлетки
- викладаємо на дошку
- зверху присипаємо їх борошном
- наливаємо в сковороду олію
- добре її розігріваємо
- вкладаємо котлетки
- обсмажуємо з обох сторін до появи рум'яної скоринки.
Смачного!
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