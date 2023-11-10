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Від салату до котлет: корисні страви з кабачків на будь-який смак

10 листопада, 2023 п'ятниця
17:55
рецепти кабачки

Якщо ви любите кабачки, але стандартні рецепти вам набридли, пропонуємо кілька варіантів надзвичайно смачних страв, які можна приготувати з кабачків. Кабачок – дієтичний і надзвичайно корисний овоч

Легкий салат із кабачків

Інгредієнти:

  • два кабачка
  • сир "Фета" - 100 г
  • два зубчики часнику
  • половинка стебла селери 
  • половинка помідора
  • грецький йогурт - одна столова ложка
  • зелень (до смаку)
  • сіль, перець (до смаку)

Приготування:

  • кладемо сир в чашу блендера
  • додаємо часник, нарізані шматочками помідори і селеру
  • додаємо подрібнену зелень, грецький йогурт, сіль і перець
  • збиваємо все до однорідної маси
  • готову заправку лишаємо настоятися
  • кабачки промиваємо 
  • нарізаємо тонкими пластинками, а тоді - соломкою
  • перекладаємо у глибокий салатник 
  • додаємо соус.

Легкі макарони з кабачком

Інгредієнти:

  • макарони - 200 г
  • один кабачок
  • один помідор
  • часник, сіль, перець і приправи (до смаку)

Приготування:

  • відварюємо макарони
  • розігріваємо велику сковорідку
  • протягом 10 хв. обсмажуємо на ній нарізані тонкою соломкою кабачки помідор та часник
  • підсолюємо
  • перчимо
  • додаємо макарони
  • смажимо 5 хв.
  • за бажання додаємо сир чи будь-яке м’ясо.

Соковиті курячі котлети з кабачком

Інгредієнти:

  • куряче філе – 700 г
  • кабачки - 300 г
  • дві цибулини
  • два жовтки з яєць
  • майонез – дві столові ложки
  • гірчиця – одна столова ложка
  • борошно (пшеничне або рисове) – півсклянки
  • олія – чотири столові ложки
  • сіль, перець (до смаку)

Приготування:

  • натираємо добре вимитий кабачок на тертці в друшляк
  • солимо 
  • перемішуємо
  • лишаємо його на 5 хв.
  • віджимаємо кабачок від зайвого соку 
  • перекладаємо в миску
  • чистимо цибулю 
  • ріжемо невеликими шматочками
  • кладемо в чашу блендера, подрібнюємо
  • куряче філе нарізаємо середніми шматочками 
  • подрібнюємо блендером
  • підготовуємо м'ясо 
  • цибулю додаємо до кабачків
  • туди ж кладемо курячі жовтки
  • додаємо сіль, перець, майонез, гірчицю 
  • все добре змішуємо
  • накриваємо миску харчовою плівкою 
  • прибираємо в холодильник на півгодини
  • присипаємо борошном дошку
  • ложкою набираємо трохи фаршу 
  • формуємо котлетки
  • викладаємо на дошку
  • зверху присипаємо їх борошном
  • наливаємо в сковороду олію 
  • добре її розігріваємо
  • вкладаємо котлетки 
  • обсмажуємо з обох сторін до появи рум'яної скоринки.

Смачного!

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