Користувачам "Київстару" заблокували доступ до національного роумінгу
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився тимчасово заблокувати послуги національного роумінгу для абонентів "Київстару"
Про це передає Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
"Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар", - йдеться повідомленні.
Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту.
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