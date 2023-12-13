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Головна Технології Користувачам "Київстару" заблокували доступ до національного роумінгу

Користувачам "Київстару" заблокували доступ до національного роумінгу

13 грудня, 2023 середа
13:43
Технології Київстар

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився тимчасово заблокувати послуги національного роумінгу для абонентів "Київстару"

Про це передає Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар", - йдеться  повідомленні.

Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту.

  • Уранці 12 грудня через збій у користувачів "Київстару" відсутній мобільний зв'язок: у компанії кажуть, що причиною збою є потужна атака хакерів. СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких держзрада та диверсія. Більше про це читайте тут!
  • Російські хакери із групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на "Київстар". СБУ прогнозує, що 13 грудня відбудеться запуск мобільного зв’язку та інтернету.
  • Російська кібератака на український оператор мобільного звʼязку "Київстар" була спрямована проти цивільних мешканців, впливу на Сили оборони вона не мала.
Україна
Росія
СБУ
хакер
хакерські атаки
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