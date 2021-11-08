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Головна Суспільство Корнієнко заявив про складання повноважень голови партії "Слуга Народу"

Корнієнко заявив про складання повноважень голови партії "Слуга Народу"

8 листопада, 2021 понедiлок
11:16
Суспільство Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко заявив, що складе повноваження голови політичної партії "Слуга Народу"

Про це повідомила речниця партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук.

"Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга Народу". Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера", - написала вона.

За її словами, у листопаді відбудеться з‘їзд партії, на якому пройде ротація керівництва.

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Слуга народу
Олександр Корнієнко
новини України
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