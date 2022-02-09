Король Іспанії заразився COVID-19
Король Іспанії Філіп VI захворів на коронавірус
Про це повідомляє El Comercio з посиланням на іспанський королівський двір.
У монарха з'явилися легкі симптоми вночі на 9 лютого. Його загальний стан хороший, він продовжить роботу зі своєї резиденції.
"Відповідно до правил, встановлених органами охорони здоров'я, Його Величність перебуватиме в ізоляції протягом семи днів", - зазначили представники королівського двору.
- Нагадаємо, королева Данії Маргрете II заразилася COVID-19.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.83
Купівля 27.83Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе