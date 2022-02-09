Король Іспанії заразився COVID-19

Про це повідомляє El Comercio з посиланням на іспанський королівський двір.



У монарха з'явилися легкі симптоми вночі на 9 лютого. Його загальний стан хороший, він продовжить роботу зі своєї резиденції.



"Відповідно до правил, встановлених органами охорони здоров'я, Його Величність перебуватиме в ізоляції протягом семи днів", - зазначили представники королівського двору.

Нагадаємо, королева Данії Маргрете II заразилася COVID-19.