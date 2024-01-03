Королева Данії після зречення престолу збереже свій титул
83-річна королева Данії Маргрете ІІ збереже титул королеви після зречення престолу 14 січня
Про це повідомив королівський двір Данії.
"Після зміни престолу Її Величність королева залишатиметься Її Величністю і носитиме титул Її Величність королева Маргрете", – йдеться в повідомленні.
Кронпринц Фредерік після сходження на престол матиме титул Його Високості короля Фредеріка Х. Кронпринцеса Мері, його дружина, буде Його Високістю королевою Мері.
Після 14 січня син королівського подружжя Данії принц Крістіан стане прямим спадкоємцем престолу - кронпринцем.
- У своєму передноворічному зверненні королева Данії Маргрете ІІ оголосила про зречення престолу. Вона піде у відставку 14 січня - рівно через 52 роки після того, як вона зійшла на престол.
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