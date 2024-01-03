Королева Данії після зречення престолу збереже свій титул

Про це повідомив королівський двір Данії.

"Після зміни престолу Її Величність королева залишатиметься Її Величністю і носитиме титул Її Величність королева Маргрете", – йдеться в повідомленні.

Кронпринц Фредерік після сходження на престол матиме титул Його Високості короля Фредеріка Х. Кронпринцеса Мері, його дружина, буде Його Високістю королевою Мері.

Після 14 січня син королівського подружжя Данії принц Крістіан стане прямим спадкоємцем престолу - кронпринцем.