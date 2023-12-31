"Час бере своє", - королева Данії Маргрете ІІ оголосила про зречення престолу

Про це стало відомо із передноворічного звернення королеви Данії.

Маргарете ІІ зійшла на престол 14 січня 1972 року після смерті свого батька Фредеріка ІХ.

Своє рішення вона пояснила проблемами зі здоров’ям.

"У лютому цього року я перенесла обширну операцію на спині. Все пройшло добре, завдяки кваліфікованому медперсоналу, який піклувався про мене. Операція неминуче дала привід для роздумів про майбутнє – чи не підійде зараз перекласти відповідальність наступному поколінню. Я вирішила, що зараз саме час. 14 січня 2024 року – через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька – я піду у відставку з поста королеви Данії", - скала Маргарете ІІ.

Змінить на престолі 83-річну монархиню її старший син, кронпринц Фредерік, який стане Фредеріком Х.

Королева Маргарете ІІ раніше заявляла, що буде залишатися на престолі до самої смерті. Тож, своїм відходом вона пориває із традицією, якої королівський дім дотримувався протягом багатьох поколінь.

Після зміни престолу королева продовжуватиме титулуватися Її Величністю.