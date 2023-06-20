Найстаріший монарх Європи королева Данії Маргрете ІІ кидає курити у віці 83 роки
83-річна данська королева Маргрете ІІ за порадою лікарів вирішила відмовитись від куріння, яке вона почала у 17-річному віці
Про це повідомляє видання B.T.
Від куріння Маргрете ІІ вирішила відмовитись незадовго до операції на спині, яка відбулась на початку лютого 2023 року, й після цього вирішила її дотримуватись.
В одному з інтерв’ю після операції на питання, чи кине вона куріння, Магрете ІІ відповіла: "Я вже така стара, що це не має значення".
Королева Данії була відома на батьківщині як затятий курець. Уперше вона закурила в 17-річному віці, коли сигарету їй запропонували батьки – король Фредерик ІХ і королева Інгрід.
Найулюбленішими сигаретами Маргрете ІІ були Karelia без фільтру. Як вона сама зізнавалась в інтерв’ю, "найкраще в цих сигаретах те, що вони роблять все інше безнадійним на смак".
"Коли я була молодою, я курила англійські сигарети "Вірджинія", але навесні, коли помер мій батько, я зрозуміла, що від них більше шкоди, ніж користі", – пояснила вона в одному з інтерв'ю.
Таким чином, загальний "стаж курця" в Маргрете ІІ становить 66 років.
Покійний чоловік королеви, принц Генрік, кинув курити ще у 1997 році, тому що боявся, що в нього виявлять рак легень.
Маргрете була коронована у віці 31 року 14 січня 1972 року. Сьогодні вона має підтримку понад 80% населення. Син Магрете, 54-річний спадкоємець принц Фредерік, має стати її наступником.
- Нагадаємо, королева Данії Маргрете II 16 квітня відзначила 83-річчя, з нагоди чого чотири рази з'являлася на балконі палацу Амалієнборг.
- 1 січня королева Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє "сильне враження на всіх".
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