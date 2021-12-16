Королева Великої Британії скасувала традиційний різдвяний обід через "Омікрон"

Про це повідомляє The Sun.



Королева Великої Британії висловила жаль, що щорічна королівська зустріч не відбудеться, проте вважає це рішення правильним, оскільки штам "Омікрон" поширюється країною із загрозливою швидкістю.



Видання зазначає, що святковий обід міг поставити під загрозу різдвяні плани для його учасників.



У вівторок, 21 грудня, королева Єлизавета мала провести різдвяний обід разом із приблизно 50 членами королівської родини у Віндзорському замку.



Для королеви це буде перше Різдво за 73 роки без її чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні 2021 року у 99-річному віці.

Раніше повідомлялось, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється з "феноменальною швидкістю" у Великій Британії та становить близько 40% усіх випадків заражень у Лондоні.

13 грудня у Великій Британії зафіксували першу в світі смерть від штаму "Омікрон".

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