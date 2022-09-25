Королівська сім'я опублікувала перше фото з місця поховання Єлизавети ІІ
Британська королівська сім'я вперше поділилася фотографією з місця поховання королеви Єлизавети II
Її опублікували на офіційній сторінці у Twitter.
"Після поховання Її Величності Королеви Єлизавети в меморіальній каплиці короля Георга VI був встановлений надмогильний камінь", – зазначають у повідомленні.
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