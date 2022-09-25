Королівська сім'я опублікувала перше фото з місця поховання Єлизавети ІІ

Її опублікували на офіційній сторінці у Twitter.

"Після поховання Її Величності Королеви Єлизавети в меморіальній каплиці короля Георга VI був встановлений надмогильний камінь", – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня, померла королева Великої Британії Єлизавета II.

73-річний син покійної Єлизавети II більше не принц, а новий король Сполученого Королівства.

Новий король Сполученого Королівства взяв собі ім’я Карл III.

Від імені українського народу Зеленський висловив щирі співчуття щодо смерті Єлизавети II

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb