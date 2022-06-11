"Королівські" піхотинці показали знищення російського бронетранспортера з екіпажем
Українські військові знищили з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" російський бронетранспортер з окупантами
Про це повідомила 24 ОМБр імені короля Данила у фейсбуці.
"В окупантів є такий цікавий квест: взяти якусь бойову машину, загрузити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, та прямувати на зустріч нашим протитанкістам.
Ми народ гостинний, і оператори ПТРК (протитанкового ракетного комплексу, - ред.) "Стугна-П" із великим задоволенням привітаються з непроханими гостями", - наголосили в ЗСУ.
На відео українські військові продемонтстрували знищення російського МТЛБ (багатоцільового бронетранспортера, - ред.).
- Раніше українські військові знищили з артилерії дві російські бойові машини піхоти та спричинили детонацію боєкомплекту окупантів.
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