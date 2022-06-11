Про це повідомила 24 ОМБр імені короля Данила у фейсбуці.

"В окупантів є такий цікавий квест: взяти якусь бойову машину, загрузити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, та прямувати на зустріч нашим протитанкістам.

Ми народ гостинний, і оператори ПТРК (протитанкового ракетного комплексу, - ред.) "Стугна-П" із великим задоволенням привітаються з непроханими гостями", - наголосили в ЗСУ.

На відео українські військові продемонтстрували знищення російського МТЛБ (багатоцільового бронетранспортера, - ред.).

Раніше українські військові знищили з артилерії дві російські бойові машини піхоти та спричинили детонацію боєкомплекту окупантів.

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