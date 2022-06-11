Українські десантники показали відео знищення російських бойових машин і боєкомплекту
Миколаївські десантники знищили з артилерії дві російські бойові машини піхоти та спричинили детонацію боєкомплекту окупантів
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"На відео зафіксовано, як палають дві підбиті російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект. Це - відмінна робота артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України", - наголосили українські військові.
10 червня зенітні ракетні війська ЗСУ збили 500-ту повітряну ціль - безпілотник "Орлан-10".
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