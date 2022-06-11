Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

"На відео зафіксовано, як палають дві підбиті російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект. Це - відмінна робота артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України", - наголосили українські військові.

10 червня зенітні ракетні війська ЗСУ збили 500-ту повітряну ціль - безпілотник "Орлан-10".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb