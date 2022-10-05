English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Коронація Чарльза III відбудеться у Лондоні 3 червня, - Bloomberg

Коронація Чарльза III відбудеться у Лондоні 3 червня, - Bloomberg

5 жовтня, 2022 середа
20:17
Світ Король Чарльз III

Король Великої Британії Чарльз III буде коронований 3 червня наступного року на церемонії у Вестмінстерському абатстві

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в британському уряді.

Чиновники сказали, що плани сходяться на цій суботі на початку літа, хоча обговорення того, які ще дні стануть офіційними святами, все ще триває.

Коронація Чарльза III, яка відбудеться майже через 70 років після коронації його матері, стане центральною подією святкових днів, присвячених початку правління монарха.

Чарльз вступив на трон і був названий королем минулого місяця після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II.

До червня наступного року королю виповниться 74 роки, що зробить його найстаршою людиною, яка була коронована в історії Британії.

Раніше повідомлялося, що коронація буде скромнішою версією попередніх церемоній, у якій буде відведене місце для представників різних конфесій і громадських груп відповідно до різноманіття сучасної Британії.

Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.

  • 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ
  • 10 вересня у Лондоні формально оголосили Чарльза III королем Великої Британії. Він поновив обіцянку все життя служити своєму народу, як і його мати. Поклявся "впродовж усього відведеного Богом часу підтримувати конституційні принципи, що лежать в основі держави".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Велика Британiя
Читайте також:
ЗСУ втрати ворога
4 жовтня, 2022 вiвторок
Одна із бригад ЗСУ на Півдні використовує тактику спецпідрозділу британської армії, - головний редактор Defense Express Катков
Звільнення території України
4 жовтня, 2022 вiвторок
ЗСУ звільнили від російської окупації населені пункти на Сході та Півдні України, - Deepstatemap
Супутникові знімки на ЗАЕС
4 жовтня, 2022 вiвторок
Перший і другий атомні енергоблоки заміновані, - Плачков про ситуацію на тимчасово окупованій ЗАЕС
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 38.9
    Продаж 40.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
5 жовтня
21:34
Оновлено
Путін
Путін видав указ про передачу ЗАЕС під контроль Росії
21:16
Кирило Шевченко
Зеленський вніс у парламент подання про звільнення Шевченка з посади голови НБУ
20:59
ЗАЕС і МАГАТЕ
На ЗАЕС планують перезапустити один із шести енергоблоків, – МАГАТЕ
20:52
Луганська область
На Луганщині українські війська деокупували вже шість населених пунктів – Гайдай
20:49
російські війська окупанти
Понад 650 в’язнів з виправних колоній Ставропольського краю погодилися воювати з Україною
20:41
ЗАЕС окупанти
В Енергодарі окупанти примушують працівників ЗАЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Росатомом
20:33
Херсонська область
На Херсонщині росіяни намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро
20:25
У деокупованому Лимані на Донеччині знайшли поховання понад 50 цивільних
У деокупованому Лимані на Донеччині знайшли поховання понад 50 цивільних, - hromadske
20:11
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
Глава МАГАТЕ Гроссі їде до Києва: є потреба у створенні зони безпеки навколо Запорізької АЕС
20:08
Чехія Україна
Чехія передасть Україні важку техніку, – міністерка оборони Чернохова
20:08
SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію російську космонавтку
SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію російську космонавтку
20:03
Верховна Рада
Верховна Рада не виплачує зарплату нардепам, які виїхали з країни без причин
20:01
Анонс
Ядерна загроза: як зберегти психіку здоровою? Юрій Прохасько в онлайн-проєкті "Власні назви"
19:58
Бахмут, російський обстріл
З початку доби Росія завдала 3 ракетні та 2 авіаційні удари по території України
19:45
Прапор Литви
Литва витратить на потреби України майже 3 млн євро, які призначались для Афганістану
19:39
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
Росія не припиняє наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб
19:29
Павло Ковтонюк
Суд відмовився заарештувати ексзаступника Уляни Супрун Павла Ковтонюка
19:28
Фінляндія
Будівництво стіни на кордоні Фінляндії та Росії почнеться до кінця року, - ЗМІ
19:24
кайданки
На звільненій Харківщині виявили закатованих і скованих кайданками двох чоловіків
19:08
Литва прапор
Росія висилає повірену в справах Литви та призупиняє роботу культурного центру посольства
19:06
речі окупантів
В Україні знищили капітана російської армії, - офіцер ЗСУ Штефан
19:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:55
В Києві перейменували вулицю на честь полку "Азов"
В Києві на честь полку "Азов" назвали вулицю
18:48
перехоплення розмов окупантів
"Нас вроде окружают": окупант розповів, що ЗСУ взяли в кільце близько 500 ворогів, - перехоплення
18:47
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
На звільненій Харківщині виявили муміфіковані тіла двох чоловіків
18:42
Данія
Прем'єрка Данії призначила дострокові вибори на 1 листопада
18:41
Ексклюзив
Роман Костенко
Імовірно, що ядерна зброя може бути використана на територіях, які ми звільняємо, - полковник СБУ Костенко
18:40
Ексклюзив
ЗСУ
Одна-дві успішні операції ЗСУ призведуть до колапсу російської армії, - експерт з питань безпеки Хара
18:36
У бою на Донеччині загинув "кіборг", історик, депутат міськради Запоріжжя В'ячеслав Зайцев
У бою на Донеччині загинув "кіборг", історик, депутат міськради Запоріжжя В'ячеслав Зайцев
18:33
OPINION
Михайло Басараб
Дві умови для розпаду Росії
18:30
Очільник УАФ Андрій Павелко
Для нас честь додати Україну до заявки на ЧС-2030, - президент Федерації футболу Португалії
18:12
Валерій Харчишин
"Не можу говорити без згоди другої сторони": Харчишин ухилився від коментарів про роман з Яніною Соколовою
18:10
Голова оборонного комітету держдуми РФ Андрій Картаполов
Голова оборонного комітету держдуми РФ звинуватив міноборони Росії у брехні щодо війни в Україні
18:04
винищувач
Авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією
17:59
Ані Лорак
Лорак, Повалій, Тодоренко і Седокова: ЗМІ оприлюднили прізвища зірок, що потрапили до санкційного списку РНБО
17:58
російські окупанти
РФ перекинула окупантів і техніку з бази у Бєлгородській області в Україну, - Схеми
17:56
Ексклюзив
Тарас Степаненко, "Шахтар"
Тарас Степаненко: "Реал - найкраща команда світу, але Шахтар буде грати на перемогу"
17:54
Німеччина уряд
Польща надіслала Німеччині дипломатичну ноту щодо воєнних репарацій
17:42
пістолет
МВС Естонії пропонує забрати зброю у росіян, які проживають в країні
17:39
На фото: голлівудська актриса Гіларі Свенк
Чекає на двійню: 48-річна актриса Гіларі Свенк стане мамою
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV