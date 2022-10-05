Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в британському уряді.

Чиновники сказали, що плани сходяться на цій суботі на початку літа, хоча обговорення того, які ще дні стануть офіційними святами, все ще триває.

Коронація Чарльза III, яка відбудеться майже через 70 років після коронації його матері, стане центральною подією святкових днів, присвячених початку правління монарха.

Чарльз вступив на трон і був названий королем минулого місяця після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II.

До червня наступного року королю виповниться 74 роки, що зробить його найстаршою людиною, яка була коронована в історії Британії.

Раніше повідомлялося, що коронація буде скромнішою версією попередніх церемоній, у якій буде відведене місце для представників різних конфесій і громадських груп відповідно до різноманіття сучасної Британії.

Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.

8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ

10 вересня у Лондоні формально оголосили Чарльза III королем Великої Британії. Він поновив обіцянку все життя служити своєму народу, як і його мати. Поклявся "впродовж усього відведеного Богом часу підтримувати конституційні принципи, що лежать в основі держави".