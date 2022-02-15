Коронавірус в Україні: впродовж доби - 29 724 нових випадків, 305 людей померли
Станом на ранок 15 лютого в Україні зафіксовано 4 572 417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 103 255 - летальні, 3 811 630 осіб одужало
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 14 лютого було зареєстровано 29 724 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2393 дитини та 884 медпрацівники), 23 235 пацієнтів одужали, 305 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 4584 ;
- Вінницька область - 724;
- Волинська область - 1179;
- Дніпропетровська область - 2446;
- Донецька область -1458 ;
- Житомирська область - 626;
- Закарпатська область - 472 ;
- Запорізька область -1340 ;
- Івано-Франківська область - 317;
- Київська область - 1228;
- Кіровоградська область - 432;
- Луганська область - 772 ;
- Львівська область - 999;
- Миколаївська область - 954;
- Одеська область - 3315;
- Полтавська область - 1375;
- Рівненська область - 794;
- Сумська область - 794 ;
- Тернопільська область - 344;
- Харківська область - 1354;
- Херсонська область - 475;
- Хмельницька область - 679 ;
- Черкаська область - 1192 ;
- Чернівецька область - 648;
- Чернігівська область - 1223.
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